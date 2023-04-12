Смертність від COVID-19 в Україні зросла майже на 9 %

Кількість українців, які не змогли подолати COVID-19, зросла майже на 9 %, і майже 90 % з них – люди, старші за 60 років.

Ця прикра статистика минулого тижня на тлі прогнозованого зниження загального рівня захворюваності ближче до літа знову змушує уважно поставитись до перевірки вакцинального статусу близьких людей, особливо старшого віку.

Захист, який дає вакцинація, необхідно продовжити бустерною дозою, і це доступний спосіб уникнути ризиків коронавірусної хвороби.

Агентство Телевидения Новости