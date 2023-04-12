Родина з Харкова намагалася незаконно перетнути кордон зі Словаччиною

За 200 метрів від кордону, на околиці міста Ужгород, прикордонний наряд виявив чоловіка з жінкою, які намагалися подолати загороджувальний паркан. З ними також була їх тримісячна донька.

Документи із собою мала лише жінка. Вона пред’явила правоохоронцям паспорт громадянина України, а також свідоцтво про народження дитини. Чоловік назвався громадянином України й надав довідку з ГУНП у Львівській області замість втраченого документа.

Виявилося, що правопорушники прибули на Закарпаття потягом з Харкова, де проживали разом, з метою подальшого перетину кордону поза пунктами пропуску. Далі планували дістатися Німеччини, де сподівалися на кращі умови життя. Маршрут склали за онлайн-картами. Для перетину кордону обрали рівнинну ділянку, щоб її могли подолати мама з немовлям.

Наразі осіб помістили у спецприміщення відділу прикордонної служби «Ужгород», жінку з дитиною розташували в окремій кімнаті.

Після з’ясування усіх обставин правопорушення та встановлення особи чоловіка затриманих буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Агентство Телевидения Новости