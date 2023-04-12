Прикордонники знайшли персональні дані одного з окупантів

Оперативники Житомирського прикордонного загону виявили на Київщині докази воєнних злочинів рф та персональні дані одного з окупантів.

Під час огляду території прикордонного району Київської області, де навесні 2022 року дислокувалися російські загарбники, було виявлено розвантажувальний жилет з документами та жетоном з особистим номером військовослужбовця країни-агресорки. Також виявили 3 гранати та майже 650 набоїв калібру 7,62 мм.

Зауважимо, що серед виявлених боєприпасів знаходилась ручна аерозольна граната К-51, що заборонена, як засіб ведення війни Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом.

Наразі боєприпаси вилучено. Територія, де виявлено знахідку, піддається ретельному обстеженню.

За фактом виявлення боєприпасів та виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни» направлене повідомлення в Нацполіцію.

Заходи проводились спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Джерело: ДПСУ

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