Під час окупації Ізюмщини обіймав посаду «завідуючого сектору ЖКГ»: засуджено колаборанта

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 56-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 10 років.

Прокурори у суді довели, що на початку червня минулого року у смт Савинці на Ізюмщині місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом.

Так, чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду «завідуючого сектору житлово-комунального господарства» у селищі. За «роботу» окупанти пообіцяли колаборанту заробітну плату в 28 тисяч російських рублів.

Псевдоначальник виконував низку функцій: організовував та проводив колективні наради, надавав розпорядження працівникам щодо виконання робіт, вирішував питання матеріально-технічного забезпечення сектору.

Правоохоронці викрили колаборанта наприкінці жовтня минулого року у м. Балаклія.

Обвинувальний вирок виніс суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ.

Агентство Телевидения Новости