Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:32
Просмотров: 61

Швейцарська організація передала 72 зарядні станції «Jackery» Харкову

Швейцарська організація передала 72 зарядні станції «Jackery» Харкову

Швейцарська організація «Helvetas Swiss Intercooperation» допомогла облаштувати пункти обігріву в Харкові. У співпраці з КУ «Офіс реформ Харкова» вона передала 72 зарядні станції «Jackery». Завдяки цьому у випадку перебоїв з електропостачанням чи блекауту містяни зможуть зарядити свої гаджети.

Передача обладнання відбулася за фінансової підтримки «Swiss Solidarity», «Swiss Agency for Development and Cooperation».

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 