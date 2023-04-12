Швейцарська організація передала 72 зарядні станції «Jackery» Харкову

Швейцарська організація «Helvetas Swiss Intercooperation» допомогла облаштувати пункти обігріву в Харкові. У співпраці з КУ «Офіс реформ Харкова» вона передала 72 зарядні станції «Jackery». Завдяки цьому у випадку перебоїв з електропостачанням чи блекауту містяни зможуть зарядити свої гаджети.

Передача обладнання відбулася за фінансової підтримки «Swiss Solidarity», «Swiss Agency for Development and Cooperation».

Джерело: Харківська міськрада

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