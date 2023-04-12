На Харківщині будуть долучатися додаткові піротехнічні розрахунки ДСНС для найшвидшого розмінування

Сьогодні Олег Синєгубов працював над питаннями Дергачівської громади Харківського району.

Зараз до громади повертаються її мешканці, тому головними завданнями для нас є роботи з розмінування та відновлення пошкодженої ворожими обстрілами цивільної та критичної інфраструктури.

Для прискорення темпів розмінування до роботу у громаді найближчим часом будуть долучатися додаткові піротехнічні розрахунки ДСНС.

Також було обговорено наробітки концепції відновлення навчальних закладів громади. Багато сільських шкіл у прикордонних населених пунктах пошкоджені або зруйновані. Тому на Дергачівщині будуть створені опорні школи, забезпечені надійними укриттями. Учнів зі знищених шкіл переводитимуть до опорних.

Крім того, громада буде забезпечена шкільними автобусами, щоб після відновлення офлайн навчання учні мали можливість комфортно дістатися до навчальних закладів.

Агентство Телевидения Новости