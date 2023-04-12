Не надала перевагу у русі: поліція з’ясовує обставини смертельної ДТП у Харкові

Сьогодні, 12 квітня, близько 15:30 на проспекті Льва Ландау, 58, зіткнулися автомобілі Chery Jaggi та Ford Ranger. Попередньо встановлено, що водійка Chery при виїзді з другорядної дороги на головну не надала перевагу у русі автомобілю Ford, який у цей час їхав головною дорогою.

В результаті ДТП 48-річна водійка Chery отримала не сумісні з життям травми та померла у кареті швидкої допомоги, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості зазнали 37-річна пасажирка того ж автомобіля, а також 40-річна пасажирка Ford.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости