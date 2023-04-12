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12.04.2023 22:00
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15 нетверезих водіїв виявили патрульні за денну зміну: один пропонував відпустити його за 10 тисяч гривень

15 нетверезих водіїв виявили патрульні за денну зміну: один пропонував відпустити його за 10 тисяч гривень

Сьогодні вдень на провулку П’ятигорському патрульні зупинили авто Renault за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,74 проміле алкоголю.

За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На кермувальника автомобіля Renault патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

Загалом за денну зміну патрульні виявили 15 водіїв, які мали ознаки сп‘яніння.

Агентство Телевидения Новости

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