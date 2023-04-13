Двоє загиблих, один поранений: наслідки обстрілу смт Дворічна

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп’янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами, повідомили в ХОВА.

У селищі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В селі Івашки – приватний будинок та трактор.

У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Через обстріли селища Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

Триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

За даними ГУНП Харківської області, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости