Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:55
Просмотров: 94

Сьогодні Україна святкує день “Нептуна”

Сьогодні Україна святкує день “Нептуна”

Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер “москва” самовпевнено перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний, повідомляють ГУР МО України.

Ракетний удар з українського комплексу “Нептун” допоміг флагману чорноморського флоту рф знайти інший, єдино можливий для “русского воєнного корабля” курс — на… дно!

Без перебільшень, знищення крейсера “москва” — приголомшливий успіх у війні з російським агресором. Значною мірою, саме ця подія дала змогу Силам безпеки і оборони України:

звільнити острів Зміїний;змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи;знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;завдати удару по морально-психологічному стану ворога;запевнити московитів, що деокупація Криму — неминуча.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 