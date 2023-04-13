Сьогодні Україна святкує день “Нептуна”

Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер “москва” самовпевнено перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний, повідомляють ГУР МО України.

Ракетний удар з українського комплексу “Нептун” допоміг флагману чорноморського флоту рф знайти інший, єдино можливий для “русского воєнного корабля” курс — на… дно!

Без перебільшень, знищення крейсера “москва” — приголомшливий успіх у війні з російським агресором. Значною мірою, саме ця подія дала змогу Силам безпеки і оборони України:

звільнити острів Зміїний;змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи;знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;завдати удару по морально-психологічному стану ворога;запевнити московитів, що деокупація Криму — неминуча.

Агентство Телевидения Новости