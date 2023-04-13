На Харківщині серед вакансій найактуальнішою виявився вишкомонтажник

Станом на 13 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1224 вакансії.

1. Вишкомонтажник – 25 000 грн.2. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн.3. Програміст системний – 21 000 грн.4. Головний механік – 20 000 грн.5. Фельдшер-лаборант – 18 600 грн.6. Інженер з метрології – 15 000 грн.7. Заступник директора – 11 400 грн.8. Головний спеціаліст-державний інспектор контролю за використанням та охороною земель – 11 230 грн.9. Виробник абразивних дисків та полірувальних виробів – 10 000 грн.10. Менеджер зі збуту – 9 990 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Джерело: ХОВА

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