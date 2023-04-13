Ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари

Розпочалася чотириста чотирнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі і поранені серед цивільних громадян.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка, Залізний Міст, Архипівка Чернігівської області; Мефодівка, Середина-Буда, Есмань, Ходине, Білопілля, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка, Варачине, Басівка, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове, Колодязне, Новомлинськ та Оскіл на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл Харківської області.

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