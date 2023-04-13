Об’єкт культурної спадщини — пам’ятку археології городище «Закозарівське» вимагають повернути до держави

Керівником Харківської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави подано до суду позовну заяву до 23-х фізичних осіб та підприємства про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні землями історико-культурного призначення.

Рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради від 17.03.1986 взято на державний облік об’єкт культурної спадщини —пам’ятку археології городище «Закозарівське». Воно належить до доби раннього заліза, 6—4 ст. до н. е. скіфської доби.

При цьому встановлено, що розпорядженням голови Харківської районної державної адміністрації від 07.05.2008 затверджено проект щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами населеного пункту на території Люботинської міської ради Харківського району.

Водночас проведеними за ініціативи окружної прокуратури геодезичними дослідженнями встановлено, що низка земельних ділянок загальною площею 34 га та вартістю майже 600 млн грн, щодо яких зареєстровано право приватної власності, частково знаходяться в межах об’єкта культурної спадщини пам’ятки археології — городища «Закозарівське».

Також, відповідно до ч. 4 ст. 33 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у межах історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території забороняється діяльність, що негативно впливає або може негативно вплинути на стан збереження об’єктів культурної спадщини, режим їх охорони та використання.

Враховуючи викладене, окружною прокуратурою подано до Люботинського міського суду Харківської області позовну заяву про повернення вказаних земель державі.

Крім того, окружною прокуратурою з метою збереження культурного шару вказаної пам’ятки археології направлено до суду заяву про забезпечення позову шляхом заборони проведення на них будь-яких сільськогосподарських робіт.

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