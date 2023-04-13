Харківський зоопарк став банкрутом? Що буде з тваринами?

У харківському зоопарку після кількаденної паузи відреагували повідомлення про банкрутство.

«Масштабне вторгнення, розпочате 24 лютого минулого року, стало викликом для всіх, і зоопарк не є винятком. Зважаючи на складну ситуацію в зоопарку утворилася заборгованість за спожиту електроенергію перед АТ «Харківобленерго». Заборгованість було погашено! Але, незважаючи на всі домовленості, АТ «Харківобленерго» ініціювало банкрутство Харківського зоопарку, що викликало повне нерозуміння такого вчинку», — сказано у заяві, яку опублікували на офіційній сторінці зоопарку у facebook.

У зоопарку запевнили, що процедура банкрутства ніяк не впливає на роботу працівників та життя тварин.

«Працівники зоологічних відділів здійснюють щоденний догляд за тваринами, щоб вони відчували себе максимально комфортно, раціони тварин різноманітні та збалансовані», – наголосили в повідомленні.

Джерело: Харків 1654

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