Працівникам державних органів на небезпечних територіях будуть доплачувати

Доплати працівникам державних органів на небезпечних територіях: готується проєкт урядової постанови

Рівень оплати працівникам державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, обговорювався на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Йшлося про необхідність її підвищення. Серед ключових чинників – виконання обов’язків у небезпечних для життя і здоров’я умовах та потреба зберегти кадри.

На нараді були присутні представники Мінреінтеграції, Нацагентства з питань держслужби, Мінекономіки та Мінфіну.

Учасники розглянули розроблений Мінреінтеграції проєкт постанови Уряду. Документ передбачає відповідний підвищуючий коефіцієнт для зарплат вказаної категорії працівників держорганів. Окремо для територій активних бойових дій. Та окремо для територій можливих бойових дій. Оскільки реальні умови праці на них суттєво відрізняються.

Для напрацювання узгодженого механізму учасникам наради було запропоновано надати свої пропозиції. Після їх урахування проєкт постанови буде винесено на розгляд Уряду.

Джерело: Мінреінтеграції

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