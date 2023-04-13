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У Харкові відбудеться Великодній ярмарок

У Харкові відбудеться Великодній ярмарок

Великодній ярмарок відбудеться в суботу, 15 квітня, на першому поверсі торгово-розважального центру «Нікольський».

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, буде організована виставка, на якій представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України.

Дітей запрошують долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, зроблені юними майстрами, відправлять бійцям ЗСУ.

Також у програмі ярмарку — вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт харківських вокальних та танцювальних колективів. Ярмарок працюватиме з 12:30 до 17:00. Відкриття — о 13:00.

Організатори — Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту та Харківський міський центр дозвілля молоді. Захід проводиться з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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