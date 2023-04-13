У Харкові продовжується прибирання міста

Бригади КП «Шляхрембуд» продовжують наносити дорожню розмітку на вулицях Полтавський Шлях, Скрипника, Чернишевській та Жон Мироносиць.

Крім того, комунальники щодня прибирають проїжджу частину. Сьогодні, 13 квітня, на дорогах міста працюють 147 робітників та 103 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було прибрано та вивезено 221 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.

За минулий тиждень фахівці КП «Харків-Сигнал» відремонтували 106 елементів огородження, встановили нові та замінили 57 дорожніх знаків, відремонтували 14 світлофорних об’єктів за заявками мешканців.

Джерело: Харківська міськрада

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