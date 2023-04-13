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Будував «кар‘єру» при російських загарбниках: чоловіку загрожує довічне ув’язнення

Будував «кар‘єру» при російських загарбниках: чоловіку загрожує довічне ув’язнення

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо голови Балаклійського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). 

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова райсуду у квітні минулого року виїхав з Балакліі до окупованого м. Куп’янськ, де і почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках. 

Він добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области». 

На новій посаді зрадник надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупаційною владою. 

Слідством встановлено, що суддя перебуває на території країни-агресора. Його оголошено у розшук.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Управління СБУ в Харківській області та Департамент контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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