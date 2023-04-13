Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:23
Просмотров: 69

Поліція шукає вбивцю чоловіка на залізничній станції у місті Первомайський на Харківщині

Поліція шукає вбивцю чоловіка на залізничній станції у місті Первомайський на Харківщині

2 квітня близько 06:00 до відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення від перехожої про те, що біля автобусної зупинки на залізничній станції «Ліхачове» лежить чоловік в крові.

За адресою поліцейські виявили тіло 33-річного мешканця села Паризьке Лозівського району. 3 місця події вилучені речові докази. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії наразі тривають.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про особу зловмисника та обставини злочину, просимо звернутися до відділення поліції № 1 Лозівського РВП за номерами телефонів: 102 або до чергової частини  (05748) 3-21-12, 066-834-05-82 чи іншим зручним для вас способом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 