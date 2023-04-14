В Дворічній під час евакуації під обстріл потрапив волонтер: постраждалий у важкому стані

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомляє ХОВА

Зокрема, під вогнем окупантів перебували Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» селища Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля с. Лук’янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби знешкоджено 132 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости