У Харкові тарифи на воду залишаються на рівні січня минулого року
Останнім часом до КП «Харківводоканал» надходить багато звернень від харків’ян щодо можливого підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Зараз для споживачів діють тарифи, введені з 1 січня 2022 року:
– на централізоване водопостачання – 16,032 грн/куб. м з ПДВ;
– на централізоване водовідведення – 8,484 грн/куб. м з ПДВ.
Ці тарифи залишаються найнижчими в Україні, повідомили в харківській міській раді.
«Фактичні витрати підприємства перевищують чинні тарифи. Проте міський голова Ігор Терехов і керівництво «Харківводоканалу» добре розуміють складний фінансовий стан багатьох жителів міста. Тому задіяні всі доступні механізми, щоб не допустити підвищення цін на комунальні послуги. Але просимо усіх з розумінням ставитися до роботи працівників підприємства та за можливості оплачувати комунальні послуги. Це гарантує стабільну роботу та надання високоякісних послуг водопостачання та водовідведення», – зазначили на підприємстві.