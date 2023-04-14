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В Куп’янському районі після обстрілу згорів трактор, вдалось врятувати причеп з добривами

В Куп’янському районі після обстрілу згорів трактор, вдалось врятувати причеп з добривами

Протягом доби з 13 по 14 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

За добу сталося 1 пожежа, що була спричинена ворожими обстрілами.

Куп’янський район, Петропавлівська громада, с. Кучерівка. В результаті обстрілу горів трактор МТЗ на площі 10 кв. метрів. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Врятовано причеп з селітрою (3 т.) Жертв та постраждалих не має.

О 07:17 13 квітня сталася пожежа в квартирі житлового двоповерхового будинку за адресою: м. Богодухів, вул. О.Чалого, 12. На гасіння пожежі виїхало 1 відділення ДСНС. Горіли домашні речі на площі 3 кв.м. На місці пожежі виявлено тіло власника квартири, 1968 року народження. Локалізовано пожежу о 07-30, а повністю ліквідовано о 07:40. Причина – коротке замикання електропроводки.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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