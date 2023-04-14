Харківська поліція виявила ще один бордель: в 4 квартирах «працювали» 8 жінок (відео)

Харківські поліцейські викрили зловмисників, які займались сутенерством: 25-річний чоловік орендував 4 квартири та облаштував їх під місця надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Допомагала сутенеру у незаконному бізнесі 48-річна харків’янка, яка виконувала функції оператора – розміщувала оголошення в мережі Інтернет з «рекламою» жінок про надання сексуальних послуг.https://t.me/police_kh_region/16616

5 квітня оперативники Управління міграційної поліції разом зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області із залученням співробітників батальйону поліції особливого призначення провели 7 обшуків. У приміщеннях виявлено 8 жінок, втягнутих у заняття проституцією.

У ході обшуків вилучено речові докази, які підтверджують злочину діяльність фігурантів, а також предмет схожий на пістолет з патронами.

Вирішується питання про повідомлення сутенерам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости