У Харківському районі з небезпечної території евакуювали багатодітну родину

Продовжується добровільна евакуація із населених пунктів, які розташовані вздовж лінії розмежування.

Першочергово представники влади та волонтери переконують виїхати родини з дітьми. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, евакуйовані родини забезпечують усім необхідним на новому місці.

«Перш за все допомагаємо тим сім’ям, які проживають у Куп’янському та Чугуївському районах, Вовчанській громаді і на Півночі нашої області. Щойно люди погоджуються на виїзд, ми одразу надаємо все необхідне – транспорт, супровід, відповідних фахівців, медичне обстеження, місця для проживання», – зауважив Олег Синєгубов.

Серед нещодавно евакуйованих – Узохо Оненіч із чотирма дітьми. Він мешкав у власному будинку в селі Лук’янці Липецької громади. Крім виховання малечі займався домашнім господарством, мав город та вирощував кіз.

Як розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, 7 квітня батько чотирьох дітей погодився покинути прифронтову зону.

«Виконуючи завдання начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова департамент цивільного захисту разом з місцевими військовими адміністраціями і волонтерами з Харківського району евакуювали багатодітну родину. Незважаючи на постійні ворожі обстріли села Лук’янці та небезпеку для дітей Узохо Оненіч тривалий час відмовлявся покидати дім та залишити господарство. Шляхом щоденних візитів та вмовлянь нам таки вдалося переконати чоловіка переїхати з родиною до безпечного місця», – розповів Іван Сокол.

Він також додав, що завдяки консолідованим зусиллям обласної адміністрації, місцевої влади та волонтерів з потенційно небезпечних територій Харківського району вдалося евакуювати всіх дітей.

Зараз сім’я Узохо Оненіча перебуває в одному з сіл Нововодолазької громади. У комунікації з ХОВА місцева влада виділила родині приватний будинок, забезпечила дітей всім необхідним та готова запропонувати чоловікові варіанти працевлаштування.

«Ми вже познайомилися із сусідами, моїм дітям подарували м’яч. Постійно тримаємо зв’язок зі старостою. Все необхідне для повноцінного життя у нас є. Будинок хороший, теплий. Наразі готуємося підписати декларацію з місцевим сімейним лікарем. Також нам пообіцяли відновити деякі втрачені документи. Дітям тут подобається. Найголовніше – тут безпечніше і не чути вибухів», – розповів Узохо Оненіч.

За словами батька, наразі триває процес адаптації сім’ї на новому місці.

Агентство Телевидения Новости