«Десь на 100 мільйонів доларів наш дивізіон уже відпрацював»: бійці бригади «Спартан» про вражені цілі рашистів у Бахмуті

Офіцер Нацгвардії на псевдо Партизан розповів про внесок бійців зенітно-ракетного підрозділу бригади «Спартан» в оборону Бахмута.

ПЗРК українських захисників виявились досить ефективними «ліками» проти російської авіації на Бахмутському напрямку. І це при тому, що вона дуже інтенсивно застосовувалася ворогом – від грудня до кінця березня фіксувалося щонайменше чотири вильоти на добу.

«Партизан», нацгвардієць

На Бахмуті противник використовував здебільшого штурмовики та бомбардувальники, ударні вертольоти різних класів. Переважно діяли вночі. Ми збили чотири літаки та два гелікоптери. Один – Су-24, три Су-25. З вертольотів – два Мі-24. Один з них важко було ідентифікувати, просто там відстань була майже 4 кілометри. Але ми бачили точне враження і його падіння. Буває, коли вражена нами техніка падає на території, яку контролює противник. Тоді ми її не можемо верифікувати, не знаємо, якого класу це були машини, як вони були укомплектовані. Але я думаю, десь на мільйонів 100 доларів наш дивізіон уже відпрацював. Це стосується підтверджених цілей.

При цьому одним пуском вразити повітряну ціль дуже складно. На боці ворога – маневровість, швидкість літаків, а також активне застосування теплових пасток. Проте українці збивають більшість літаків та гелікоптерів подвійними пусками. У них є добре налагоджена взаємодія та координація між суміжними підрозділами, а також канали своєчасної передачі актуальної інформації про ситуацію у повітряному просторі. Зауважимо, що окремий рахунок уражених повітряних цілей (літаків та гелікоптерів) також вели прикордонники, які були на той момент в оперативному підпорядкуванні 3 бригади НГУ.

Дмитро Олексюк, начальник відділу прикордонної служби №1 3-го прикордонного загону

Коли ми увійшли в оперативне підпорядкування Національної гвардії, відчувалось рідне плече. Ще в нас така маленька естафета була із зенітниками 3 бригади по збиттю російських повітряних цілей. Гвардійці за тиждень збили два вертольоти противника, тоді ми збили два літаки. Після того вони ще збили вночі літак.

Окупантів дуже непокоїть, що вони не здатні реалізувати плани нарощення вогневого впливу авіації на бойові порядки українців. Тому вони роблять все можливе, аби нівелювати фактор наших зенітних розрахунків на полі бою.

«Партизан», нацгвардієць

Дуже складно було працювати, бо велика інтенсивність артилерійського вогню. Останні тижні в Бахмуті були найважчі. Особливо, коли по позиціях наших розрахунків ПЗРК працювали з ПТУР – це, звичайно, страшна штука, і це відчуття, яке складно передати, якщо бачиш, як воно на тебе летить.

Розрахунки ЗУ-23-2 також активно застосовувались у Бахмуті, а перед цим у районі Майорська. Проте вони працювали переважно по наземних цілях. Зокрема вдало полювали за технікою, мінометними розрахунками, «розбирали» позиції рашистів.

Наразі зенітно-ракетний підрозділ бригади «Спартан» повернувся з Бахмута та заступив на бойове чергування на Харківському напрямку – продовжує полювання на ворожі повітряні цілі, зокрема іранські БПЛА Shahed-136.

Нагадаємо, першою знищеною повітряною ціллю харківських гвардійців-зенітників став ворожий Су-34, що бомбардував Харків у березні 2022 року та був збитий подвійним пуском ПЗРК. Також біля Харкова був вражений Мі-28, а також було збито декілька БПЛА. Також було вражено чимало наземних цілей розрахунками ЗУ-23-2. Не рідко зенітникам доводилося вступати у позиційні бої та вогневі контакти на коротких дистанціях. Зокрема таке траплялося на об’їзній дорозі Харкова, на позиціях у районі Прудянки, у Бахмуті та Майорську.

Гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости