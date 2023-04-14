Готували проведення псевдореферендуму на окупованій Харківщині: СБУ викрила організаторів

Співробітники Служби безпеки викрили двох організаторів псевдореферендуму про приєднання тимчасово окупованих територій Харківської області до держави-агресора. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисниками виявилися 54-річна жінка та 43-річний чоловік – мешканці Вовчанського району, які негативно ставилися до представників українських органів влади, правоохоронних структур та військовослужбовців Збройних Сил України.

За даними слідства, влітку минулого року обидва колаборанти добровільно погодилися співпрацювати з російськими загарбниками та обійняли посади помічників начальника територіального управління при окупаційній адміністрації Вовчанського району Харківської області.

За кожним зі зловмисників була закріплена своя територія відповідальності у межах окремих сільських рад окупованого району.

На цих посадах вони організовували збори місцевого населення, де розповідали про прийняте рашистами рішення провести так званий «референдум» на захоплених територіях. Колаборанти агітували громадян брати участь у цих незаконних діях, не приховуючи, що справжньою метою цього псевдореферендуму є безальтернативне приєднання окупованих українських територій до складу рф. Також, вони підшукували кандидатів, які б погодилися працювати у фейкових виборчих дільницях, та збирали з них документи: заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорту, документи про освіту та фотокартки.

Злочинним планам окупантів і їх поплічників завадив контрнаступ Сил оборони України та звільнення захоплених територій.

Після деокуації обидва колаборанти намагалися «загубитися» і уникнути передбаченої Законом відповідальності. Утім, оперативники спецслужби викрили їх протиправну діяльність і встановили місцезнаходження.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 КК України) та за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі їм обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За вчинення кожного з цих злочинів винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Викриття зловмисників та документування їх протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости