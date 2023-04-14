Жінка, яка розірвала та викинула на землю прапор України, отримала вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 35-річну жінку за фактом публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК Україн

Прокурори у суді довели, що в листопаді минулого року жінка, перебуваючи біля будівлі Вільшанського старостату, зламала флагшток, на якому знаходився український стяг.

Після цього вона зухвало зірвала прапор, розірвала на частини та викинула на землю неподалік адміністративної будівлі.

Санкція статті за вказаний злочин передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

10 квітня 2023 року суддя Дергачівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок стосовно жінки. Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости