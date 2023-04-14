Фахівці КП «Харківводоканал» ліквідували пошкодження на насосній станції

Фахівці КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували пошкодження на насосній станції та відновили водопостачання.

Як повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, ремонтні заходи дозволили запобігти серйозним порушенням у роботі насосної станції.«Пошкодження виникло на ділянці напірного водоводу насосної станції, що могло призвести до її зупинки. Ми обрали найзручніший для харків’ян час відключення послуги», – зазначив Олександр Черняєв.За його словами, об’єкт водопостачання зупинили напередодні о 23:00. Фахівці провели заплановані роботи, перевірили функціонування агрегатів та обладнання станції. Сьогодні, 14 квітня, близько 6:00 водопостачання відновили у повному обсязі.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости