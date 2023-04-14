Вже понад 6000 вступників Харківщини зареєструвались на НМТ

За 11 днів від початку реєстрації в національному мультипредметному тесті на Харківщині надійшли документи від 8527 потенційних учасників. Підтвердження отримали 6123 вступники.

Повідомлення про успішну реєстрацію на НМТ 2023 року вже надійшло 5606 випускникам поточного року та 517 випускникам минулих років. Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, реєстрація на національний мультипредметний тест розпочалася 3 квітня та триватиме до 3 травня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

«Обираючи предмет додаткового блоку, вступники надають перевагу історії України. Наразі таких вже – 3108 осіб. Також більшість вибирає англійську мову – 2000 вступників», – розповіли в Департаменті науки і освіти Харківської ОВА.

На базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова створені пункти реєстрації, де надається консультаційна та технічна допомога з питань реєстрації випускникам минулих років. До того ж у разі потреби туди можуть звернутися випускники закладів загальної середньої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які закінчують навчання цього року.

У департаменті закликали вступників не зволікати з реєстрацією на участь в НМТ, аби був час для усунення недоліків чи внесення потрібних змін.

Детальніше про особливості НМТ цього року читайте за посиланням.

Джерело: ХОВА

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