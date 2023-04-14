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На Клочківській не розминулися дві автівки
Сьогодні близько 13:30 на вулиць Клочківська (перехрестя з Космічною) не розминулися два автомобіля Volkswagen. Одна з автівок вилетіла на острівець безпеки.
На місці працювали медики та поліція.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області, на місці працювала слідчо-оперативна група. Одна з учасниць ДТП отримала незначні травми.
Фото: тг-канал Автомобильный Харьков | СТО Харьков
Фото: тг-канал Автомобильный Харьков | СТО Харьков