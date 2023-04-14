Очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, начальник ХОВА Олег Синєгубов та народні депутати України обговорили перспективи відновлення громад, які найбільше постраждали від російських обстрілів.

Зокрема, парламентарії відвідали район Північної Салтівки, харківську школу №134, села Циркуни та Руські Тишки.

За словами Олени Шуляк, Харківський регіон входить до трійки найбільш постраждалих від повномасштабного вторгнення рф.

«Наразі Уряд працює над створенням відповідної законодавчої бази, яка в подальшому буде регулювати та даватиме алгоритми впровадження відновлювальних процесів. Найголовніше і найважче завдання зараз – сформувати базу для реєстру пошкоджених об’єктів як комунальних, так і приватних», — зазначила Олена Шуляк.

Вона наголосила, що цю частину роботи необхідно буде виконувати на місцях – у районах, громадах та населених пунктах. Олена Шуляк закликала присутніх очільників районів та громад всебічно сприяти у реалізації цього завдання.

Олег Синєгубов подякував Олені Шуляк та всім присутнім за особливу увагу до проблемних питань Харківщини.

«Разом із головами районів області ми щодня опрацьовуємо найгостріші запити, з якими стикаються наші люди у звільнених від рашистів громадах та населених пунктах. Наше завдання – у найкоротший термін напрацювати ефективні механізми поетапного комплексного відновлення постраждалих від повномасштабної війни територій. Це один із найважливіших напрямків нашої роботи сьогодні», – наголосив Олег Синєгубов.





Агентство Телевидения Новости