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У Харкові працюють 122 робітники за для очищення міста

У Харкові працюють 122 робітники за для очищення міста

У Холодногірському районі, незважаючи на погодні умови, працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» продовжують виконувати роботи з утримання у належному стані вулиць, дворів, парків та скверів.

Бригади КП «Шляхрембуд» щодня прибирають сміття з проїжджої частини вулиць та доріг міста.

Сьогодні, 14 квітня, на дорогах міста працюють 122 робітники та 89 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 182 куб. м змету та 3,5 куб. м ТПВ.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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