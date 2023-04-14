Сегодня 18:12
Просмотров: 52
«Діти, які бачать війну» – у Харкові видадуть артзбірку присвячену війні
Харківська Школа сучасних театрально-сценічних напрямів презентує проєкт «Діти, які бачать війну».
Він об’єднав понад 100 графічних робіт: коміксів та плакатів, які учні разом з викладачами створювали з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зараз до друку підготовлений макет збірки коміксів «Маленькі історії в малюнках дітей Харківщини».
Зібрані під час реалізації проєкту кошти будуть використані на будівництво укриття на території школи. Ознайомитися з роботами та підтримати проєкт можна за посиланням: https://www.childrenwhoseethewar.com/.
Джерело: Харківська міськрада