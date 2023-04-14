На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах

14 квітня в Ізюмському районі сталося 2 випадки підриву цивільних людей.Перший випадок стався близько 11:00 біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками «Харківобленерго». Один з них, чоловік 1977 року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи.

Другий – стався прямо на ринку у м. Ізюм на вул. Цусимській. Жінка, 1994 року народження, під час господарювання поряд з кіоском наступила на протипіхотну міну (ймовірно ПФМ-1). Вибухом їй пошкодило ногу.Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікувальних закладах.

Джерело: ДСНС

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