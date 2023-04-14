Ворог обстріляв Слов’янськ: 6 людей загинуло
У місті Слов’янськ Донецької області через російській ракетний удар кількість загиблих зросла до п`яти, під завалами перебувають люди.
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Телеграмі, передає Укрінформ.
“Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина”, – написав він.
Він нагадав, що близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, вони використали ракети С-300.
Пошкоджено п`ять багатоповерхівок і п’ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки. “Це – оперативна інформація станом на цю хвилину”, – підкреслив Кириленко.
На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.
Дитина, яку рятувальники дістали з-під завалів у Слов’янську, померла в машині швидкої допомоги, — радниця з питань комунікацій керівника ОП.
Остаточно стало відомо про 6 загиблих та 15 поранених.