Патрульні виявили угнану автівку з підробленим свідоцтвом про реєстрацію

Сьогодні вдень на вулиці Михайла Водяного поліцейські зупинили автомобіль Seat Ibiza за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту. Також поліцейські виявили, що дане свідоцтво було здано в архів та рахувалось за іншим автомобілем.

Згодом інспектори встановили, що автомобіль перебуває в активному розшуку.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости