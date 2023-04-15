На Харківщині відновлення мосту через річку Тетлега майже завершено

Відновлення мосту через річку Тетлега майже завершено. Штучна споруда на автошляху Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук була зруйнована внаслідок бойових дій. Тимчасова переправа, в об‘їзд зруйнованого мосту, була побудована в червні 2022 року.На мосту напередодні влаштували нове покриття.

Залишилося провести фінішні роботи:

Влаштувати бар‘єрне огородження;

Нанести дорожню розмітку;

Встановити дорожні знаки.

Об’єкт цілодобово відновлюють близько 35 фахівців. Працює ТОВ «Мостобудівельний загін 112». Міст було зруйновано 26 лютого 2022 року в результаті повномасштабного вторгнення росії на територію України. На сьогодні у Харківській області функціонує вже 22 тимчасові переправи.

Агентство Телевидения Новости