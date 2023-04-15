ДСНС ліквідували 5 пожеж

Протягом доби з 14 по 15 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Двічі рятувальники 47-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Обидва рази окупанти гатили по м. Вовчанську. Перевіркою виявлені суттєві пошкодження будівлі лікувального закладу, зруйнований 1 приватний будинок, ще 4 приватні домоволодіння зазнали пошкоджень і часткових руйнацій житла та надвірних забудов, 1 особа поранена.

Агентство Телевидения Новости