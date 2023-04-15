ДСНС знешкодили 167 одиниць вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 14 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 11,2 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 17,9 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 167 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 37 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 188 саперів та 74 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2125,5 га території, 260 км автомобільних доріг, 1105,4 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 56 тис. 700 ВНП.

Агентство Телевидения Новости