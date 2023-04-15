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У Вовчанську пошкоджено медичний заклад: є поранені

У Вовчанську пошкоджено медичний заклад: є поранені

Минулої доби ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.

Повідомляється у каналі Олега Синєгубова.

Агентство Телевидения Новости

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