Ворог обстріляв Слов’янськ: 8 людей загинуло (ОНОВЛЕНО)

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 квітня 2023 року армія рф здійснила масовану атаку на м. Слов’янськ. Цього разу окупанти поцілили по щільній житловій забудові.

На даний час відомо про загиблу 2-річну дитину і ще 7 громадян. Отримала поранення різного ступеня тяжкості 21 людина. Серед них 14-річна дівчина. Їх доставлено до лікарень. (ОНОВЛЕНО)

В одному з будинків через влучання снаряду зруйновано верхні поверхи. Під завалами, ймовірно, ще залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, магазин та господарський центр.

За попередніми даними, окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300.

На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Прокурори продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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