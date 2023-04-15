Ворог завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них — із ЗРК С-300 по мирних містах

Розпочалася чотириста шістнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них — із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь.Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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