В Пісочині замовили паски на загальну вартість 644 тисячі гривень

Пісочинська селищна рада цього року уклала угоду з ФОП Чучкіна Ольга Петрівна щодо придбання пасок вартістю 644 тис. грн.

Про це стало відомо під час моніторингу системи “Прозорро”.

Цього року замовили 8500 штук “пасок”, які передадуть для пільгових категорій зареєстрованих мешканців громади та ВПО (матері-одиначки, сироти, напівсироти, багатодітні, інваліди,малозабезпечені родини, СЖО, ДБСТ, одинокі люди похилого віку), а також для працівників підприємств технічної інфраструктури та інших підприємств, установ та організацій, які обслуговують території Пісочинської громади, Збройних Сил України та інших оборонних органів.Вартість однієї паски, яку придбають, 75,77 гривень. Вага кондитерського виробу не менш ніж 400 г.

Для порівняння: минулого року Пісочинська селищна рада двічі замовляла паски. Зокрема, вони купували 8000 штук пасок “Квітнева” 0,5 кг в п/ет упаковці. Вартість однієї паски складала 54,45 грн. А також замовили 15000 пасхальних куличів вартістю 39,5 грн.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости