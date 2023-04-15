У Харкові лікарня зекономить понад мільйон гривень

КНП “Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17” уклала угоду на постачання палива з ТОВ “БВС Ритейл” вартістю 8,5 млн грн.

Про це стало відомо в результаті моніторингу системи “Прозорро”.

Варто зазначити, що очікувана вартість закупівлі була 9,7 млн грн, але в результаті торгів, у яких взяли участь шість учасників і жодна пропозиція не була відхилена, ціна зменшилась на суму понад мільйон гривень.

Тож ціна на дизпаливо та бензин А95 за один літр становитиме 42 гривні, включаючи ПДВ.

Як бачимо, структури, які підпорядковуються Харківській міськраді, теж можуть проводити відкриті торги, залучати більш ніж одного учасника та економити кошти. При бажанні, яке є не у всіх.

Для порівняння комунальне підприємство “Тролейбусне депо №2” продовжує ігнорувати відкриті торги щодо закупівлі палива по талонах.

3 квітня підприємство уклало угоду на придбання 360000 літрів палива у ТОВ “Золотий стандарт К”. Загальна вартість закупівлі склала 20 млн грн, а ціна літру – 47 гривень. Так лише на цій закупівлі переплата складе понад 1,5 млн грн.

Засновником ТОВ “Золотий стандарт К” є Костянтин Батвінов, а директором Денис Власов.

Варто зазначити, що транспортні підприємства міста постійно ігнорують відкриті закупівлі на постачання палива, хоча витрачають на нього сотні мільйонів гривень.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости