Обійняв посаду «помічника керівника» окупаційної адміністрації: детальне розслідування щодо колаборанта

Суд обрав так званому “помічнику керівника” територіального управління окупаційної адміністрації Вовчанської громади та організатору псевдореферендуму, який не відбувся, запобіжний захід у виді тримання під вартою до 9 червня, без визначення розміру застави. Про це стало відомо з ухвали Київського райсуду міста Харкова від 11 квітня.

Як вдалось встановити Харківському антикорупційному центру, мова йде про Андрія Васильовича Гужу. Про це стало відомо з порталу “Судова влада”.

Фото – Харківська обласна прокуратура

43-річному Гужі повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

Гужа добровільно 1 липня минулого року обійняв посаду «помічника керівника» так званого «теруправління» окупаційної адміністрації Вовчанської громади.

Він займався підготовкою до проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованих територіях Харківської області з метою їх приєднання до рф в якості суб’єкта федерації. Агітував місцевих жителів Вовчанської громади брати участь в незаконному голосуванні. Крім того, псевдопосадовець змушував людей працювати у «виборчих дільницях». Зона відповідальності Гужи було с. Вовчанські Хутори Чугуївського району.

Як вдалось встановити ХАЦу, Гужа це колишній секретар Вовчансько-Хутірської сільської ради. В 2010 році обирався від “Партії регіонів” до Вочансько-Хутірської сідьської ради. Зазначав на той момент, що працює спеціалістом у Вовчанської райдержадміністрації та є членом “Партії регіонів”.

Також Київський райсуд міста Харкова ухвалою від 16 березня відправив уродженку міста Вовчанськ, яка займає посаду старости Вовчанської міської ради, під варту до 14 травня, без визначення розміру застави.

Фото – СБУ

54-річна підозрювана, як і Гужа, добровільно 1 липня минулого року обійняла посаду «помічника керівника» так званого «теруправління» окупаційної адміністрації Вовчанської громади, але з зоною відповідальності – Охримівка Вовчанської міської громади Чугуївського району.

Також, як і Гужа, уродженка Вовчанська займалась підготовкою до проведення незаконного референдуму у Вовчанській громаді.

Крім цього, вироком Дергачівського райсуду Харківської області було визнано винуватою жінка, яка розірвала та викинула на землю прапор України у Вільшанах, та призначив їй покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік.

Як вдалось встановити Харківському антикорупційному центру, мова йде про 35-річну Лимар Ірину Миколаївну.

В листопаді минулого року Лимар, перебуваючи біля будівлі Вільшанського старостату, зламала флагшток, на якому знаходився український стяг.

Після цього вона зухвало зірвала прапор, розірвала на частини та викинула на землю неподалік адміністративної будівлі.

З вироку суду стало відомо, що Лимар перебуває на обліку у лікаря психіатра з 2002 року з діагнозом: шизофренія, параноїдна форма, безперервний тип перебігу.

Агентство Телевидения Новости