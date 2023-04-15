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У Харкові пройшов ярмарок на честь Великодня

У Харкові пройшов ярмарок на честь Великодня

Святковий ярмарок пройшов сьогодні, 15 квітня, у торгово-розважальному центрі «Нікольський».

На заході були представлені 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України, а для дітей провели майстер-класи з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, які зробили діти, найближчим часом відправлять бійцям ЗСУ.Участь у відкритті ярмарку взяв Харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав усіх присутніх з прийдешнім Великоднем та побажав харківʼянам якнайшвидшої перемоги України.«Бажаю, щоб наступний рік був переможним для всіх нас, переможним для України. І дуже сподіваюся, що вже невдовзі усі свята ми проводитимемо у мирному Харкові. Гарного вам настрою, позитивних емоцій та усмішок, попри все», –  зазначив Ігор Терехов.Організатор заходу — Департамент у справах сімʼї, молоді та спорту.

Агентство Телевидения Новости

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