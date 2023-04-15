Печенізька громада Харківщини замінована

Поїздка на територію Печенізької громади, яка розташована біля найпопулярнішого водосховища Харківщини, зараз може коштувати життя.

Про небезпеки, які чекають на любителів скупатися, порибалити та пройтися лісом, попередив голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

“На території Печенізької громади зберігається висока мінна небезпека! Майже щодня в населених пунктах громади в будь-яких місцях вибухотехніки продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, які можуть бути зовсім непомітними та загрожувати вашому життю”, – наголосив Гусаров.

Агентство Телевидения Новости