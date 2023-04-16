За добу ворог обстріляв сім населених пунктів на Харківщині

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Зокрема під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти.Загалом, за даними Генштаба, обстрілів зазнали сім селищ.

У селищі Петропавлівка Куп’янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватних будинки, зруйновано автомобіль та трактор. Обійшлося без постраждалих.

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости