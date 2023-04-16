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Пошкоджено приватні будинки, автомобіль та трактор: поліція фіксує наслідки обстрілів

Пошкоджено приватні будинки, автомобіль та трактор: поліція фіксує наслідки обстрілів

Протягом минулої доби окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах. Постраждалих осіб немає.

Під обстрілами вчора перебували такі населені пункти: Козача Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші.

У селі Петропавлівка пошкоджені приватні будинки, автомобіль та трактор.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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