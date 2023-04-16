Відзначаємо свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу: Зеленський привітав українців

Президент України Володимир Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Великоднем.«Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога: перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень», – сказав він у своєму відеозверненні, пише Радіо Свобода.

Зеленський нагадав, що минулого року українці молилися, щоб Україна вистояла, сьогодні – щоб Україна перемогла.

«Ми не лише чекаємо й просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів. Ми вже пройшли чималий шлях. Попереду в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок… Тих, хто вже не з нами, хто віддав життя за Україну. Ми пам’ятаємо кожного й просимо в Бога упокоїти їхні душі. Ми віримо в кожного, хто продовжує боронити Батьківщину, і просимо в Бога захистити їх і вберегти. Всіма силами ми боремося за свою землю й просимо сприяння небесних сил. У сотнях молитов, які промовляли наші предки перед боєм. Які допомагають і бережуть наших воїнів сьогодні», – додав президент.

Відеозвернення глава держави записав біля головного храму Києво-Печерської лаври – Успенського собору.

16 квітня християни східного обряду святкують Великдень – свято Христового Воскресіння.

Агентство Телевидения Новости